Создана карта затонувших кораблей времен конкисты

Испанские археологи составили полноценную карту затонувших кораблей в период с 1492 по 1898 год. В перечень вошел 681 корабль, потерпевший крушение у берегов Кубы, Панамы, Доминиканской Республики, Республики Гаити, Восточного побережья США, Бермудских и Багамских островов.

Специалисты потратили пять лет, чтобы тщательно изучить архивы, сообщает издание The Guardian.

Авторы проекта рассказали, что впервые испанские корабли появились в водах Америки во время экспедиции Христофора Колумба в 1492 году. После этого Испания развернула масштабную экспансию, известную под названием «конкиста».

Власть испанцев над регионом продолжалась почти 400 лет, до поражения в испано-американской войне 1898 года, где Испания потеряла свои последние колонии в Америке: Кубу и Пуэрто-Рико.

Этот временной промежуток и выбрали археологи, которые совместно с Министерством культуры Испании и военно-морским историком Хеновевой Энрикес организовали проект по сбору информации о затонувших кораблях.

Специалисты искали информацию о кораблях, затопленных в период между 1492 и 1898 годами, со времени крушения судна Христофора Колумба «Санта-Мария» до испано-американской войны.

Цель нашего проекта — определить места кораблекрушений и защитить судна от охотников за сокровищами. Мы надеемся, что исследование поможет пролить свет на историю тех затонувших кораблей, детали гибели которых до сих пор неизвестны. Это также поможет в изучении мореплавания тех времен, — рассказали авторы исследования.

За пять лет работы археологи выяснили, что в 90% случаев причиной кораблекрушений были природные катаклизмы: тропические штормы и ураганы. Около 4,3% случаев — это разрушение кораблей о подводные скалы.

И совсем небольшой процент крушений вызван действиями других людей: около 1,4% случаев — гибель судна в результате военных действий и еще 0,8% — из-за нападения пиратов.

Ученые пояснили, что о большинстве кораблей известно лишь из письменных источников, на сегодняшний день ученые знают о местонахождении останков лишь четверти судов из описанных 681.

Всего ученые выделили 12 опасных зон, в которых чаще всего происходили кораблекрушения. Это районы Панамы, Доминиканской Республики и архипелага Флорида-Кис: вместо ожидаемых двух-трех затоплений в день их число могло доходить до 18.

Некоторые из этих районов, такие как залив Дамас в Панаме, открыты. Там проходили огромные ежегодные торговые фестивали с XVI века до середины XVII, что влияло на увеличение числа морских перевозок. Это не очень защищенная территория, поэтому, когда начинался шторм, корабли тонули, — заключили авторы проекта.

Собранные карты ученые планируют передать тем государствам, у берегов которых могут быть обнаружены останки кораблей. Археологи уверены, что в этих местах находится огромное количество драгоценных металлов, специй и материалов для строительства церквей.