Житель Новосибирска умер, не успев попасть к врачу

Житель Новосибирска не смог записаться на прием к врачу и умер от перитонита, сообщает городской портал NGS.ru.

В середине февраля 37-летний Юрий Филимонов в своем микроблоге в Twitter пожаловался на сильную боль в животе.

Мужчина пришел к терапевту, которая направила его к хирургу. Однако попасть к необходимому специалисту можно было только через восемь дней.

По данным издания, через несколько дней Филимонова, который так и не успел попасть к хирургу, увезли на скорой после занятий йогой.



Врачи поставили ему диагноз «перитонит». После трех операций мужчина был введен в искусственную кому.

Как сообщил изданию друг Филимонова, в пятницу, 1 марта, он умер. На следующий день патологоанатомы обнаружили у него рак в последней стадии, на фоне которого развился перитонит.

Его отец рассказал, что Юрий пытался получить медицинскую помощь в поликлинике с января и фактически жил на обезболивающих препаратах.

По его мнению, сына можно было спасти, если бы не бюрократическая система. Терапевт, по его мнению, должен был взять сына за руку и отвести к хирургу без очереди.

Однако отец покойного не намерен писать жалобу на врачей и «превращать свою жизнь в борьбу со стеной».