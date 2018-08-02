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В Петербурге не смогли приземлиться два самолета

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В Санкт-Петербурге не смогли приземлиться два самолета авиакомпании «Россия», сообщает ТАСС.

В аэропорту должны были совершить посадку рейсы из Перми и Красноярска.

Экипажи обоих авиалайнеров приняли решение из-за непогоды развернуть суда и отправиться на запасной аэродром во Внуково.

Как сообщили агентству в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы», задержка рейса из Перми составит около четырех часов, а из Красноярска — около трех часов.

В воздушной гавани Санкт-Петербурга утром 5 марта был зафиксирован сильный снегопад, отмечает РЕН ТВ.

В субботу, 2 марта, не смог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за снегопада вылетевший из Москвы пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly.

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