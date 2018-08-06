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В США назвали условия для переговоров с Россией по ДРСМД

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

США готовы к переговорам с Россией по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но на определенных условиях, заявил представитель Госдепартамента.

Условием переговоров в ведомстве назвали возможность проведения беспрепятственных проверок ради «безопасности США и их партнеров».

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые выполняют свои обязательства», — приводит слова американского чиновника ТАСС.

Представитель Госдепа добавил, что «мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», отмечает ФАН.

Ранее «Ридус» сообщал, что в понедельник, 4 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения российской стороной Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).

Как отмечалось, выполнение договора приостановлено до устранения Соединенными Штатами допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия.

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