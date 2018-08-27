найти ×
   
  • USD
    65.80
  • EUR
    74.74
СохранитьСохранено0
×

00234

В ДНР отказались считать «ополченочку» Светлану Дрюк предателем

Small f78f8d6c11

В управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР опровергли сообщения украинских СМИ о переходе на сторону ВСУ командира женского танкового экипажа Светланы Дрюк. В Новороссии она была известна как боевой офицер с позывным Ветерок и героиня документального фильма «Ополченочка», прошедшая путь от санитарки до замкомандира полка.

«Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья», — заявил РИА Новости представитель Народной милиции.

«Со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут», — добавил источник.

Накануне украинское телевидение сообщило, что Светлана оказалась по ту сторону фронта с помощью украинских контрразведчиков еще осенью 2018 года и скрывалась до 3 марта, пока двое ее детей не были вывезены на подконтрольную Киеву территорию. С ее помощью украинским диверсантам удалось уничтожить сразу восемь танков Т-72 сил самообороны ЛНР.

Сама Дрюк поведала украинскому телевидению, что Россия готовит вторжение на Украину силами ста тысяч солдат, которые якобы уже поименно подобраны для этой операции и готовы пересечь границу в течение четырех часов после получения приказа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным
12616053читать позжечитаю позже
Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
111211016читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

13089344читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

5061870читать позжечитаю позже