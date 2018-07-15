Пенсионерка замерзла насмерть, не достучавшись до соседей

В Малоярославецком районе Калужской области найдено тело 86-летней Марии Петровской, которая ночью ушла из дома в селе Оболенское в легкой одежде и замерзла насмерть трое суток спустя. За это время потерявшая память бабушка прошла много километров и стучалась в дома, чтобы погреться, но ей никто не открыл.



«Бабулечка наша забрела в дачи, в надежде хоть здесь найти людей и обогрев, она выбилась из сил и, видимо, окончательно замерзла, только на одной ноге была обувь», — цитирует РЕН ТВ слова волонтера поискового отряда «Лиза алерт» Юлии Мири.

Пропавшую пенсионерку искали более 50 волонтеров, они расклеили тысячу листовок, получили записи с камер наблюдения, подняли в воздух парапланы, но опоздали.

Петровская до последнего боролась за жизнь, но скончалась рядом с забором чьей-то дачи в СНТ «Химик». Жителей домов, в двери которых стучалась Мария Петровская, либо не было на месте, либо они не стали открывать незнакомому человеку, либо выходили узнать в чем дело, когда пенсионерка уже двигалась дальше.

Лишь однажды на дезориентированную женщину обратили внимание случайные прохожие — они подарили ей куртку, но не стали сообщать о ней экстренным службам.

«Она настолько боролась за жизнь, что замерзая, пыталась влезть в щель между забором чьей-то дачи и землей, щель 20 см от земли, куда пролезть смогла только одна ножка, она изрезала и изранила её себе в кровь, она отчаянно билась за жизнь. На голове у нее был натянут ее легкий пиджачок, рядом лежала та самая куртка», — отметили волонтеры.



В декабре 2018 года в Кемеровской области замерз насмерть 14-летний подросток, а несколькими неделями ранее в Иркутской области та же участь постигла 6-летнего мальчика.