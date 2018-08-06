Умер актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

В возрасте 52 лет ушел из жизни популярный американский актер Люк Перри, известный по сериалам «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл».

Как сообщает TMZ, он скончался утром 4 марта в больнице Бербанка в окружении своей семьи.

Перри так и не смог оправиться от последствий инсульта, с которым его госпитализировали.

На прошлой неделе у актера случился удар в его доме в Лос-Анджелесе.

Последней работой Люка Перри в большом кино стала роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», премьера которого в России намечена на 8 августа.