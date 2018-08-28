Назвавший жителей хрущевок «скотобазой» сотрудник Роскосмоса лишился работы

Дочернее предприятие Роскосмоса ФГУП «Агат» уволило Станислава Жаркова, оскорбившего в соцсетях жителей хрущевок.

Ранее комиссия по этике Роскосмоса рекомендовала уволить сотрудника, позволившего себе некорректные высказывания в интернете.

«Руководство ФГУП «Организация «Агат» поддержало инициативу госкорпорации «Роскосмос» и было принято решение об увольнении сотрудника», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.

Как известно, Жарков назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой», пояснив, что «контингент из хрущевок засрет за пару лет» новые дома, построенные по программе реновации. Фраза возмутила некоторых пользователей, однако чиновник в ответ на это начал оскорблять своих собеседников. Позже он извинился и удалил свои комментарии.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на скандал четверостишьем, в котором посочувствовал Жаркову, как человеку, якобы «пострадавшему за правду». За это музыканта резко раскритиковал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян.