Жадный хитрый пёс корги рассмешил соцсети

Забавный пёс породы корги по кличке Чикува (Chikuwa) живёт в Японии и ведёт весьма популярный в интернете Twitter. Недавно его хозяин опубликовал смешной ролик, в котором пёсик сидит возле миски с кормом и очень злится, когда человек опускает руку, как будто пытаясь посягнуть на его еду. Однако, когда мужчина перестаёт протягивать руку, корги сам тычется ему в локоть, чтобы продолжить игру, в которой пёс-актёр рычит и скалит зубы.

Смешное видео с собакой-троллем быстро стало вирусным в Сети и за короткое время собрало больше 2,5 миллионов просмотров.

Ранее «Ридус» публиковал забавное видео, в котором другой корги пытается вытащить свою толстую подружку на прогулку. Но та не поддаётся.

Ещё интернет-сообщество умилил корги, который пробирается к хозяину сквозь высокие снежные сугробы, из-под которых виднеются только собачьи уши.

А также мы писали материал о том, почему корги считаются чертовски харизматичными и обаятельными собаками. Посмотрите, и вы тоже будете очарованы.