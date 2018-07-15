В Бурятии осуждены убийцы борца Юрия Власко

Верховный суд Бурятии приговорил трех убийц борца Юрия Власко к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 29 июля 2017 года на берегу озера Байкал. Отдыхавший после турнира спортсмен по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Во время потасовки 20-летнего борца ударили ножом, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Драка и момент убийства попали на видео, благодаря чему правоохранители смогли быстро найти и задержать подозреваемых.



Юрий Власко — мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.

