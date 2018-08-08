Знаменитостей изобразили в характерных карикатурах

Искусство карикатуры требует большого таланта, ведь важно не только передать портретное сходство, но и исказить или выделить некоторые черты человека так, чтобы подчеркнуть забавные особенности его характера и внешности. Китайский художник Си Дин (Xi Ding), живущий в Австрии, в совершенстве владеет жанром карикатуры. Мастер любит рисовать шаржи на знаменитостей, и они получаются очень живыми и ироничными. Смотрите сами!

Какая карикатура вам понравилась больше всех?