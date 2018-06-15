В морге на Дальнем Востоке ввели «самообслуживание»

В Еврейской автономной области прокуратура начала проверку информации о том, что в одном из моргов Ленинского района введено «полное самообслуживание», то есть люди вынуждены возить усопших на своих машинах, сообщает РИА Новости.

Согласно репортажу, показанному местным телеканалом «Бира», медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг.

По данным журналистов, родственникам приходится самим заносить тела и укладывать их в холодильник.

Телеканал отмечает, что такие жалобы приходят и из других районов области.

«Городскому и районным прокурорам поручено провести проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение правопорядка в данной сфере», — приводит агентство сообщение областной прокуратуры.

Тела умерших, согласно закону, «транспортируются в морг только специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками и дезинфицирующими средствами», отметили в прокуратуре.