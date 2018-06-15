В морге на Дальнем Востоке ввели «самообслуживание»
- 04 марта 2019, 11:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Еврейской автономной области прокуратура начала проверку информации о том, что в одном из моргов Ленинского района введено «полное самообслуживание», то есть люди вынуждены возить усопших на своих машинах, сообщает РИА Новости.
Согласно репортажу, показанному местным телеканалом «Бира», медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг.
По данным журналистов, родственникам приходится самим заносить тела и укладывать их в холодильник.
Телеканал отмечает, что такие жалобы приходят и из других районов области.
«Городскому и районным прокурорам поручено провести проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение правопорядка в данной сфере», — приводит агентство сообщение областной прокуратуры.
Тела умерших, согласно закону, «транспортируются в морг только специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками и дезинфицирующими средствами», отметили в прокуратуре.
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