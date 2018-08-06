Жители Омска восхитились безногим инвалидом, убирающим снег на парковке
- 04 марта 2019, 10:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Омске один из местных жителей снял на видео, как мужчина на инвалидной коляске чистит снег на парковке около супермаркета.
На кадрах, размещенных в соцсети, видно, как инвалид ловко счищает снег при помощи специальной лопаты и сбрасывает его в кучу.
Вот так у пенсионеров и инвалидов пенсии хватает, что они вынуждены подрабатывать, — сказал за кадром автор ролика.
Интересно, что большинство пользователей не возмутились тем, что инвалиду без ног приходится работать, а восхитились его упорством и похвалили его за активность.
Многие также отметили, что мужчина зарабатывает еще и тем, что собирает оставленные покупателями тележки на парковке, сообщает портал «Суперомск».
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