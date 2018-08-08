найти ×
   
  • USD -0.02
    65.80
  • EUR -0.06
    74.74
СохранитьСохранено0
×

105786

Москвичей предупредили о грядущих нападениях агрессивных ворон

Small 25de0a1fdb

© flickr.com

Весной и в начале летнего периода москвичам может угрожать агрессивное поведение городских ворон. О надвижении пернатой угрозы жителей и гостей столицы предупредил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

По словам специалиста, в это время у ворон обычно появляются слетки — молодые птенцы, только начинающие самостоятельно покидать гнездо.

«Они нападают, защищая свое потомство, особенно когда у них появляются слетки. В этот период они становятся агрессивны и даже опасны. Бывает, что вороны выбирают себе одну жертву в доме и, когда человек выходит, на него сразу нападает вся стая. И для защиты в таких случаях мы рекомендуем постоянно носить с собой зонты», — приводит слова специалиста агентство «Москва».

В случае нападения стаи агрессивных ворон следует раскрыть зонт и, не провоцируя их агрессию, отступить, добавил Вадим Мишин.

Как известно, орнитологи причисляют ворон к числу наиболее интеллектуально развитых птиц. Известно, что вороны способны использовать в своих интересах предметы окружающего мира, а также связывать видимое для них действие или событие с его скрытым источником.

Кроме того, шведские ученые выяснили, что вороны — удивительно злопамятные птицы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
5122699читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
18227464читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

3847932читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

9251716читать позжечитаю позже