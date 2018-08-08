Москвичей предупредили о грядущих нападениях агрессивных ворон

Весной и в начале летнего периода москвичам может угрожать агрессивное поведение городских ворон. О надвижении пернатой угрозы жителей и гостей столицы предупредил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

По словам специалиста, в это время у ворон обычно появляются слетки — молодые птенцы, только начинающие самостоятельно покидать гнездо.

«Они нападают, защищая свое потомство, особенно когда у них появляются слетки. В этот период они становятся агрессивны и даже опасны. Бывает, что вороны выбирают себе одну жертву в доме и, когда человек выходит, на него сразу нападает вся стая. И для защиты в таких случаях мы рекомендуем постоянно носить с собой зонты», — приводит слова специалиста агентство «Москва».



В случае нападения стаи агрессивных ворон следует раскрыть зонт и, не провоцируя их агрессию, отступить, добавил Вадим Мишин.

Как известно, орнитологи причисляют ворон к числу наиболее интеллектуально развитых птиц. Известно, что вороны способны использовать в своих интересах предметы окружающего мира, а также связывать видимое для них действие или событие с его скрытым источником.

Кроме того, шведские ученые выяснили, что вороны — удивительно злопамятные птицы.