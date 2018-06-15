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Задержанного в Крыму архиепископа новой церкви Украины отпустили

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Архиепископа Православной церкви Украины Климента, задержанного в воскресенье в Симферополе, отпустили без составления протокола.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Николай Полозов.

Ранее юрист сообщил, что иерарха задержали за мелкое хулиганство — «за якобы нецензурную брань» — и отвезли в Киевский районный отдел полиции. Сначала задержанному священнику инкриминировали «кражу церковного облачения».

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале Симферополя.

Священник собирался посетить в Ростове-на-Дону судебное заседание по делу в отношении гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в пособничестве терроризму.

Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

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