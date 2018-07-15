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В Москве задержали двух девушек, ранивших ножом трех граждан Йемена

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© pexels.com

В столице полицейские задержали двух девушек, которые ранили ножом трех граждан Йемена в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанные девушки 1994 и 1998 годов рождения ранее были судимы по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как рассказал собеседник агентства, конфликт, в результате которого трое мужчин были госпитализированы, произошел в квартире жилого дома на улице Гурьянова 28 февраля.

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