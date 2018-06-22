В Волгограде дебошира привлекли к ответственности за драку в самолете

Пассажира самолета, прилетевшего из Москвы в Волгоград, привлекли к ответственности за драку и нецензурную брань.

Когда авиалайнер приземлился в аэропорту Волгограда, в полицию поступило сообщение о необходимости прибытия стражей порядка на совершивший посадку борт.

Выяснилось, что во время полета мужчина 1992 года рождения оскорблял пассажиров и бортпроводников, матерился, а также завязал драку с одним из пассажиров, сообщается на сайте МВФ РФ.

«Правонарушитель доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.