В Волгограде дебошира привлекли к ответственности за драку в самолете
- 03 марта 2019, 21:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Пассажира самолета, прилетевшего из Москвы в Волгоград, привлекли к ответственности за драку и нецензурную брань.
Когда авиалайнер приземлился в аэропорту Волгограда, в полицию поступило сообщение о необходимости прибытия стражей порядка на совершивший посадку борт.
Выяснилось, что во время полета мужчина 1992 года рождения оскорблял пассажиров и бортпроводников, матерился, а также завязал драку с одним из пассажиров, сообщается на сайте МВФ РФ.
«Правонарушитель доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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