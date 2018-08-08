Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

В Тель-Авиве приостановили продажу билетов на «Евровидение», сообщает израильский телеканал «Кан 11», принадлежащий телекорпорации, отвечающей за проведение конкурса.

По данным СМИ, организаторы конкурса заподозрили, что среди местных знаменитостей были распределены по блату сотни лучших мест в зрительском зале.

Корпорация пообещала вернуть билеты в свободную продажу в случае, если проведенное расследование подтвердит, что были нарушения.

Телеканал сообщает, что ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан приказал полиции пресекать любые попытки спекуляции билетами на песенный конкурс.

Недопустимо, чтобы праздничное событие, за которым будет следить весь мир, превратилось в инструмент в руках преступников, подрывающих репутацию Израиля, — цитирует министра «Кан 11».

Международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в этом году в Тель-Авиве 14−18 мая.