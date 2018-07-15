Посол РФ в Лондоне ждет от британского СМИ извинений за клевету

Посол России в Лондоне Александр Яковенко ожидает официальных извинений за клевету от воскресного издания газеты Daily Mail — Mail On Sunday, сообщает ТАСС.

Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности, — говорится в письме главному редактору британской газеты.

Копия письма предоставлена агентству российским дипведомством в Великобритании.

А. В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки, — сообщается в послании.

В письме отмечается, что информация о высылке Яковенко является грубой ложью и что посол ждет извинений от редактора издания.

В воскресенье, 3 марта, в Mail On Sunday появилось сообщение, что Яковенко был агентом советской разведки во время работы в 80-х годах в постпредстве СССР при ООН.