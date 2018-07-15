найти ×
   
  • USD -0.08
    65.81
  • EUR -0.16
    74.80
СохранитьСохранено0
×

-508045

Посол РФ в Лондоне ждет от британского СМИ извинений за клевету

Small default

© FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Посол России в Лондоне Александр Яковенко ожидает официальных извинений за клевету от воскресного издания газеты Daily Mail — Mail On Sunday, сообщает ТАСС.

Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности, — говорится в письме главному редактору британской газеты.

Копия письма предоставлена агентству российским дипведомством в Великобритании.

А. В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки, — сообщается в послании.

В письме отмечается, что информация о высылке Яковенко является грубой ложью и что посол ждет извинений от редактора издания.

В воскресенье, 3 марта, в Mail On Sunday появилось сообщение, что Яковенко был агентом советской разведки во время работы в 80-х годах в постпредстве СССР при ООН.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
12149939читать позжечитаю позже
Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным
11616053читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

12061472читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

92915674читать позжечитаю позже