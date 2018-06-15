Гройсман сообщил, что Украина будет экспортировать газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его страна может больше добывать газа и потреблять его с большей эффективностью.

Ролик с выступлением на эту тему глава украинского правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

Гройсман отметил, что у Украины достаточно высокий энергетический потенциал.

Украина — энергетическая страна. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа, — подчеркнул премьер-министр.

Гройсман также сообщил об открытых аукционах, конкурсах и моратории на пересмотр ставок рентных платежей в энергетической сфере.

«Главная цель энергетической стратегии — обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером», — резюмировал глава украинского правительства.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие пять лет страна сможет отказаться от импортного газа. По его словам, это будет возможно благодаря открытию доступа к украинским недрам.