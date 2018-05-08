В Петербурге не смог приземлиться самолет из Москвы

Вылетевший из Москвы в Санкт-Петербург пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly не смог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за снегопада, сообщает ТАСС.

Авиалайнер из-за непогоды был вынужден вернуться в столицу на запасной аэродром в Шереметьево.

Решение не сажать воздушное судно в Петербурге принял экипаж лайнера, сообщили агентству в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы».

При этом в пресс-службе добавили, что несмотря на незначительный снегопад в городе, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.