В Петербурге не смог приземлиться самолет из Москвы
- 02 марта 2019, 22:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Вылетевший из Москвы в Санкт-Петербург пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly не смог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за снегопада, сообщает ТАСС.
Авиалайнер из-за непогоды был вынужден вернуться в столицу на запасной аэродром в Шереметьево.
Решение не сажать воздушное судно в Петербурге принял экипаж лайнера, сообщили агентству в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы».
При этом в пресс-службе добавили, что несмотря на незначительный снегопад в городе, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
Снегоуборочная техника производит расчистку ВПП, маршрутов руления, мест стоянок воздушных судов, — приводит агентство слова представителя компании.
Войти через социальные сети: