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В Москве эвакуировали ТЦ «Мега Теплый стан»

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© Ридус

В столице эвакуировали торговый центр «Мега Теплый стан» в связи с информацией о возможной угрозе взрыва.

Как сообщил корреспондент «Ридуса», выезжающие с парковки торгового центра автомобили оказались из-за эвакуации в значительной пробке.

Ранее сообщалось, что спасатели проверяли информацию об угрозе взрыва на территории комплекса Москва-Сити, расположенного в столице на Краснопресненской набережной. Позже стало известно, что угроза взрыва не подтвердилась.

В последние недели в связи с сообщениями об угрозе взрывов были эвакуированы ряд московских торговых центров, образовательных учреждений, судов и других организаций. Все сообщения оазались ложными.

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