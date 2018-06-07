В Москве эвакуировали ТЦ «Мега Теплый стан»
- 02 марта 2019, 22:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице эвакуировали торговый центр «Мега Теплый стан» в связи с информацией о возможной угрозе взрыва.
Как сообщил корреспондент «Ридуса», выезжающие с парковки торгового центра автомобили оказались из-за эвакуации в значительной пробке.
Ранее сообщалось, что спасатели проверяли информацию об угрозе взрыва на территории комплекса Москва-Сити, расположенного в столице на Краснопресненской набережной. Позже стало известно, что угроза взрыва не подтвердилась.
В последние недели в связи с сообщениями об угрозе взрывов были эвакуированы ряд московских торговых центров, образовательных учреждений, судов и других организаций. Все сообщения оазались ложными.
Войти через социальные сети: