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В Греции по запросу Украины задержали россиянина

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© pixabay.com

В Греции по запросу Украины задержали российского гражданина, специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина.

Калинин находился в Афинах в служебной командировке, его задержали в столичном аэропорту в четверг, 28 февраля.

Адвокат российского гражданина Яннис Рахиотис рассказал агенству, что слушание по делу российского специалиста состоялось в пятницу, 1 марта.

Калинина по решению прокурора отправили в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не придет запрос на его экстрадицию на Украину.

Адвокат добавил, что украинские власти обвиняют россиянина в нарушении налогового законодательства в то время, когда он работал на Украине.

«Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта „Миротворец“. Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича», — отметил Рахиотис, что проинформировал об этом прокурора.

В посольстве РФ в Афинах сообщили агентству, что россиянину оказывают всю необходимую консульскую помощь.

Евгений Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» на Украине, после чего уволился из компании.

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