найти ×
   
  • USD -0.08
    65.81
  • EUR -0.16
    74.80
СохранитьСохранено0
×

-108963

В США в аэропорту столкнулись два самолета

Small default

© Fan Railer/wikimedia.org

В США в аэропорту города Ньюарк в штате Нью-Джерси два самолета столкнулись крыльями.

Инцидент произошел около здания воздушной гавани.

В сообщении аэропорта в официальном микроблоге в Twitter сказано, что столкновение произошло около терминала A примерно в 7.00 утра (15.00 мск).

Выруливавший самолет столкнулся с припаркованным авиалайнером.

«Пострадавших нет. Пассажиров перерегистрируют на другие рейсы», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
12149939читать позжечитаю позже
Экономика
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей
911297646читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0216571читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

12061472читать позжечитаю позже