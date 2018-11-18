В США в аэропорту столкнулись два самолета
- 02 марта 2019, 17:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В США в аэропорту города Ньюарк в штате Нью-Джерси два самолета столкнулись крыльями.
Инцидент произошел около здания воздушной гавани.
В сообщении аэропорта в официальном микроблоге в Twitter сказано, что столкновение произошло около терминала A примерно в 7.00 утра (15.00 мск).
Выруливавший самолет столкнулся с припаркованным авиалайнером.
«Пострадавших нет. Пассажиров перерегистрируют на другие рейсы», — говорится в сообщении.
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