В США в аэропорту столкнулись два самолета

В США в аэропорту города Ньюарк в штате Нью-Джерси два самолета столкнулись крыльями.

Инцидент произошел около здания воздушной гавани.

В сообщении аэропорта в официальном микроблоге в Twitter сказано, что столкновение произошло около терминала A примерно в 7.00 утра (15.00 мск).

Выруливавший самолет столкнулся с припаркованным авиалайнером.



«Пострадавших нет. Пассажиров перерегистрируют на другие рейсы», — говорится в сообщении.