В Сбербанке решили бороться с бомжами

В Московской области Сбербанк решил бороться с бродягами, ночующими в круглосуточных отделениях банка, сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным издания, жители Подмосковья жалуются на бомжей, которые выпивают и спят в помещениях, где расположены банкоматы.

В финансовом ведомстве рассказали газете, что все отделения банка оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции.

Там также отметили, что в случае обнаружения подозрительных лиц в зоне самооблуживания банк немедленно вызывает частные охранные организации или наряд полиции, отмечает News.ru.