В Сбербанке решили бороться с бомжами
- 02 марта 2019, 16:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Московской области Сбербанк решил бороться с бродягами, ночующими в круглосуточных отделениях банка, сообщает «Подмосковье сегодня».
По данным издания, жители Подмосковья жалуются на бомжей, которые выпивают и спят в помещениях, где расположены банкоматы.
В финансовом ведомстве рассказали газете, что все отделения банка оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции.
Там также отметили, что в случае обнаружения подозрительных лиц в зоне самооблуживания банк немедленно вызывает частные охранные организации или наряд полиции, отмечает News.ru.
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