Житель Томска рассказал, как нескольких детей заперли одних в детском саду

В Томске отец ребенка дошкольного возраста заявил, что несколько детей оказались заперты в помещении частного детского сада «Аннушка».

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта. По словам мужчины, ему позвонила директор в середине рабочего дня и сообщила, что повела детей на прогулку, а его сына оставила в группе.

Когда все вернулись с прогулки, дверь была заперта изнутри, поэтому, чтобы ее взломать, пришлось вызывать МЧС.

Мужчина рассказал порталу vtomske.ru, что директор предложила ему компенсировать ущерб, в ином случае его ребенка больше не будут принимать в садик, так как, по ее словам, именно он запер дверь.

«Я тут же приехал в сад и забрал ребенка. После со слов и видео очевидцев я узнал, что в саду был не один ребенок. Также я и все родители знают, что в саду уже несколько дней проблемы с замком, не всегда срабатывает ручка снаружи. Я предполагаю, что замок просто заклинило», — приводит портал словам родителя.

Он уточнил, что детский сад квартирного типа находится на первом этаже жилого дома, вход через подъезд.

Однако директор детского сада заявила изданию, что на самом деле все дети были на прогулке, а в группе были ее собственный ребенок и дети другого сотрудника.

На слова корреспондента издания о том, что один из родителей рассказал о звонке директора ему с сообщением, что его сын закрылся изнутри, она отметила, что с данным родителем детский сад «долгое время находился в напряженных отношениях».

Директор подтвердила, что этот ребенок накануне был в детском саду, добавив, что с первого числа месяца договор с родителем был расторгнут «по причине неуважения его ко мне и детскому саду».

От дальнейших комментариев директор десткого сада отказалась, сославшись на занятость.