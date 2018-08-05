В MIT представили четвероного робота, умеющего делать сальто

Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) представили свою новую разработку — четвероногого робота Mini Cheetah, который научился выполнять сальто назад.

Робот весит всего 9 килограммов и внешне напоминает небольшую собаку.

Несмотря на небольшой размер, робот может бегать со скоростью 8,8 километров в час, а также совершать сальто назад.

Это не первый робот, способный на такие акробатические номера. Недавно мы рассказывали о роботе-атлете Atlas от компании Boston Dynamics, который умеет выполнять сальто-мортале — сложный акробатический прыжок с переворотом через себя.

В ролике, который опубликовал MIT, Mini Cheetah демонстрирует различные варианты перемещения, в том числе боком и прыжками, приземляется на ноги при падении с небольшой высоты, а также делает обратное сальто.

Робота также обучили восстанавливать равновесие в случае падения или удара. На видео робота пинают в бок, и он быстро приходит в себя. Если робот все-таки падает, он способен самостоятельно подняться.