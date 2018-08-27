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На Новомосковской ТЭЦ возник пожар

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© mchs.gov.ru

В Тульской области на Новомосковской ТЭЦ произошло возгорание трансформатора собственных нужд, сообщает Минэнерго РФ.

Возгорание было обнаружено при осмотре 1 марта в 19.35 мск.

«В 19.37 мск вызваны пожарные подразделения МЧС России», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В настоящее время выясняются последствия пожара для потребителей.

Возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями МЧС России в 20.38 мск.

Трансформатор поврежден, требуется его замена, пишет агентство.

Причины и обстоятельств происшествия расследуются.

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