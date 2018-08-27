На Новомосковской ТЭЦ возник пожар
- 01 марта 2019, 22:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Тульской области на Новомосковской ТЭЦ произошло возгорание трансформатора собственных нужд, сообщает Минэнерго РФ.
Возгорание было обнаружено при осмотре 1 марта в 19.35 мск.
«В 19.37 мск вызваны пожарные подразделения МЧС России», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В настоящее время выясняются последствия пожара для потребителей.
Возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями МЧС России в 20.38 мск.
Трансформатор поврежден, требуется его замена, пишет агентство.
Причины и обстоятельств происшествия расследуются.
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