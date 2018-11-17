Полиция Саратова начала проверку сообщения о нападении на журналиста

Саратовская полиция приступила к проверке информации о нападении коммунальщика с лопатой на журналиста.

«Сообщение зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

Ранее на сайте саратовского информагентства «Свободные новости» появилось сообщение о том, что 28 февраля в центре Саратова коммунальщик с лопатой в руках напал на оператора этого издания Андрея Крахмалева.

Тот в это время снимал сюжет о ветеране труда, который жаловался на протекающие в квартире потолки якобы из-за повреждения кровли рабочими во время ее расчистки.

По данным агентства, коммунальщик задел лопатой руку оператора и повредил крепление видеокамеры.