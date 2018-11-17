Полиция Саратова начала проверку сообщения о нападении на журналиста
- 01 марта 2019, 21:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Саратовская полиция приступила к проверке информации о нападении коммунальщика с лопатой на журналиста.
«Сообщение зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
Ранее на сайте саратовского информагентства «Свободные новости» появилось сообщение о том, что 28 февраля в центре Саратова коммунальщик с лопатой в руках напал на оператора этого издания Андрея Крахмалева.
Тот в это время снимал сюжет о ветеране труда, который жаловался на протекающие в квартире потолки якобы из-за повреждения кровли рабочими во время ее расчистки.
По данным агентства, коммунальщик задел лопатой руку оператора и повредил крепление видеокамеры.
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