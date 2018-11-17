В Москве задержали 67-летнюю женщину с браунингом

В Центральном округе столицы задержана пенсионерка, которая подозревается в незаконном хранении оружия.

У 67-летней женщины были найдены браунинг и патроны к нему, сообщили в московском главке МВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Верхней Сыромятнической улице задержали подозреваемую — 67-летнюю москвичку», — приводит сообщение РИА Новости.

Следствием установлено, что задержанная незаконно приобрела оружие и боеприпасы. У нее были изъяты пистолет системы Браунинг и 8 патронов калибра 6,35 миллиметра.

Проведенная экспертиза показала, что они исправны и пригодны для использования.

В отношении женщины заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.