В Москве задержали 67-летнюю женщину с браунингом
- 01 марта 2019, 20:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Центральном округе столицы задержана пенсионерка, которая подозревается в незаконном хранении оружия.
У 67-летней женщины были найдены браунинг и патроны к нему, сообщили в московском главке МВД.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Верхней Сыромятнической улице задержали подозреваемую — 67-летнюю москвичку», — приводит сообщение РИА Новости.
Следствием установлено, что задержанная незаконно приобрела оружие и боеприпасы. У нее были изъяты пистолет системы Браунинг и 8 патронов калибра 6,35 миллиметра.
Проведенная экспертиза показала, что они исправны и пригодны для использования.
В отношении женщины заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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