Чемпиона мира по бриджу отстранили от соревнований из-за допинга
- 01 марта 2019, 19:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Норвежец Гейр Хельгемо, считающийся лучшим в мире игроком в бридж, был отстранен от соревнований Всемирной федерацией бриджа (WBF).
Дело в том, что непревзойденный мастер карточный игры попался на допинге.
Федерация вынуждена была его отстранить, поскольку старается соблюдать правила WADA, чтобы данный вид спорта стал олимпийским.
Как сообщает Daily Mail, Хельгемо уличили в употреблении синтетического тестостерона, а также кломифена — антиэстрогенного средства. Допинг-тест проводился на турнире World Bridge Series, проходившем в сентябре 2018 года в американском Орландо. Хельгемо признал свою вину.
Он отстранен до 20 ноября 2019 года, а также лишен титулов и медалей, завоеванных в ходе World Bridge Series 2018, пишет издание.
При этом выяснилось, что ни один из препаратов, которые принимал спортсмен, не повышали эффективность его игры.
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