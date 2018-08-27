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Минкульту предъявили ультиматум из-за бельгийского мультфильма

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© Кадр из мультфильма «Королевский корги»

Частные кинотеатры пообещали отказаться от показа российской анимационной ленты «Гурвинек. Волшебная игра» в том случае, если Министерство культуры РФ не разрешит выпустить в прокат в марте бельгийский мультфильм «Королевский корги».

Как сообщает газета «Ведомости», Ассоциация владельцев кинотеатров уже отправила соответствующее обращение, под которым также подписались не входящие в объединение сети «Синема Star», «Каро» и «Киномакс».

Несмотря на то, что премьера «Королевского корги» была запланирована на 7 марта, Минкульт информировал 1 марта компанию-прокатчика «Вольга» о том, что в прокате эта лента появится лишь в конце месяца или в начале апреля.

Чиновники объяснили такое решение тем, что, согласно постановлению правительства, ведомство имеет право отказать в прокате, если в те же даты выходит похожий проект российского производства, пишет издание.

Как известно, премьера мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра», созданного при поддержке Минкульта и Фонда кино, намечена на 7 марта.

По словам сотрудника одной из киносетей, кинотеатры не хотят сдвигать старт бельгийского мультфильма про собак, поскольку это более крупный релиз, чем «Гурвинек. Волшебная игра». По прогнозам прокатчиков, они потеряют более 100 миллионов рублей, если не покажут «Королевского корги» во время школьных каникул.

В сентябре 2018 года Минкульт анонсировал законопроект об ограничении ежедневного показа иностранных фильмов в российских кинотеатрах до 35%, назвав его антимонопольным.

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