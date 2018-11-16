Тест: Кем ваш кот был в прошлой жизни?

Коты — удивительные животные, которые много лет назад покорили сердце человека и уверенно завоевали первое место по популярности в интернете. Статистика говорит, что у каждой второй семьи дома живёт котик. Если у вас тоже есть любимый пушистый лентяй, то пройдите наш тест, чтобы узнать, кем ваш кот был в прошлый жизни. Котики ведь не так просты, как хотят казаться!

Итак, кем был ваш котик много лет назад? Расскажите нам в комментариях! И не забудьте поздравить вашего питомца со Всемирным днём кошек — принесите ему вкусной еды и обычную картонную коробку, пусть порадуется.