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Кинофестивали в РФ смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

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Московский международный кинофестиваль © Ведомости/ТАСС

Минкультуры РФ опубликовало список проводимых в 2019 году в стране международных кинофестивалей, получивших право показывать фильмы без прокатного удостоверения.

В перечень включены 65 киносмотров, включая 41-й Московский международный кинофестиваль, который пройдет в столице с 18 по 25 апреля.

Также в список, появившийся на сайте ведомства, вошли Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» (5—12 декабря) и Московский еврейский кинофестиваль (23—30 июня).

Те же фестивали, которые не попали в это число, обязаны получить прокатное удостоверение для демонстрации фильмов согласно Федеральному закону N 126 «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», приводит ТАСС сообщение Минкульта.

Ранее Министерство культуры РФ заявило о своем намерении организовать аудит российских кинофестивалей, на которые выделяются бюджетные средства.

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