Студентка МАИ ранила ножом соседей по общежитию

В общежитии Московского авиационного университета студентка нанесла ножевые ранения как минимум двоим.

«Ночью 28 февраля поступила информация, что по общежитию МАИ на севере Москвы с ножом бегает девушка», — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что второкурсница находилась в психически неуравновешенном состоянии.

По словам собеседника агентства, на лестничной клетке девушка встретила первокурсника и попросила у него закурить. Когда тот отказал, она порезала его ножом.

Затем студентка спустилась вниз по лестнице, где встретила еще одного студента. В ответ на его просьбу дать ему закурить она достала нож и порезала молодому человеку руку.

После этого девушка вернулась в свою комнату и попыталась покончить с собой, пишет агентство. В итоге за ней приехала скорая психиатрическая помощь и доставила ее в больницу.

Источник отметил, что пострадавшие студенты не стали писать заявления в полицию.