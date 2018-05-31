найти ×
   
  • USD -0.08
    65.81
  • EUR -0.16
    74.80
СохранитьСохранено0
×

00807

Студентка МАИ ранила ножом соседей по общежитию

Small f1a6d446e0

© pexels.com

В общежитии Московского авиационного университета студентка нанесла ножевые ранения как минимум двоим.

«Ночью 28 февраля поступила информация, что по общежитию МАИ на севере Москвы с ножом бегает девушка», — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что второкурсница находилась в психически неуравновешенном состоянии.

По словам собеседника агентства, на лестничной клетке девушка встретила первокурсника и попросила у него закурить. Когда тот отказал, она порезала его ножом.

Затем студентка спустилась вниз по лестнице, где встретила еще одного студента. В ответ на его просьбу дать ему закурить она достала нож и порезала молодому человеку руку.

После этого девушка вернулась в свою комнату и попыталась покончить с собой, пишет агентство. В итоге за ней приехала скорая психиатрическая помощь и доставила ее в больницу.

Источник отметил, что пострадавшие студенты не стали писать заявления в полицию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
26035834читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
11248948читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

18248362читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

311941984читать позжечитаю позже