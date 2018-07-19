На Земле нашли аналоги марсианских бактерий

Специалисты из Йельского университета рассказали, как проходят испытания нового марсианского ровера, который отправится на Красную планету уже в следующем году.

Марсоход тестируют в пустыне Атакама, условия которой во многом похожи на марсианские. В пустыне очень сухо, низкая влажность из-за отсутствия осадков, высокогорная местность, а также большое содержание солей в почве.

Новый марсоход оснащен буровым оборудованием, способным осуществлять бурение с забором керна на глубину до 80 сантиметров. Также на борту аппарата находится специальный прибор, способный анализировать собранный материал.

Недавно руководители миссии рассказали о том, что во время одного из последних тестов аппарат обнаружил в пустыне микробы, которые теоретически могут быть и на Марсе.

Мы показали, что марсоход может изучать подповерхностную почву в самой похожей на Марс пустыне на Земле. Это важно, потому что большинство ученых согласно с тем, что любая жизнь на Марсе должна происходить на некоторой глубине, где нет суровых условий поверхности, таких как высокая радиация, низкая температура и недостаток воды, которые делают жизнь маловероятной, — пояснили руководители миссии.

В ходе исследования аппарат обнаружил микробы, которые смогли адаптироваться к высокому уровню соли, схожему с концентрацией на Марсе. Эти микробы очень отличаются от тех, которые ранее были найдены на поверхности разных пустынь.

Ученые пришли к выводу, что в разных уголках нашей планеты микробная жизнь неоднородна. Это означает, что она может быть также неоднородна и на других планетах.

Новые испытания помогут ученым в разработке лучшей стратегии по исследованию Красной планеты в будущих миссиях.