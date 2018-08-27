ФСБ задержала сотрудника ракетного центра имени Макеева
- 01 марта 2019, 14:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Миассе Челябинской области задержали сотрудника Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, входящего в госкорпорацию «Роскосмос», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, по оперативным материалам возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили агентству факт задержания.
Там отметили, что не раскрывают подробности дела в интересах следствия.
ГРЦ имени Макеева — разработчик новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и стратегических ракет морского базирования.
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