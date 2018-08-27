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ФСБ задержала сотрудника ракетного центра имени Макеева

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© youtube.comВиталий Невар/ТАСС

В Миассе Челябинской области задержали сотрудника Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, входящего в госкорпорацию «Роскосмос», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, по оперативным материалам возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили агентству факт задержания.

Там отметили, что не раскрывают подробности дела в интересах следствия.

ГРЦ имени Макеева — разработчик новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и стратегических ракет морского базирования.

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