ФСБ задержала сотрудника ракетного центра имени Макеева

В Миассе Челябинской области задержали сотрудника Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, входящего в госкорпорацию «Роскосмос», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, по оперативным материалам возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили агентству факт задержания.

Там отметили, что не раскрывают подробности дела в интересах следствия.

ГРЦ имени Макеева — разработчик новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и стратегических ракет морского базирования.

