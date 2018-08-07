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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

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© freepik.com

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на российском рынке труда.

Первое место в этом заманчивом списке занимает должность генерального директора в IT-отрасли в Москве.

По данным экспертов, работодатели готовы предложить на этой вакансии до 450 тысяч рублей до вычета НДФЛ (более 390 тысяч рублей на руки).

Около 325 тысяч рублей на руки может зарабатывать финансовый директор в компании, занимающейся разработками авиационной техники. Такая вакансия также открыта в столице, отмечают аналитики российской компании-рекрутера HeadHunter.

От 250 до 400 тысяч рублей на руки может получать директор по маркетингу в московской фирме, специализирующейся на продаже товаров для детей.

На сумму от 300 тысяч рублей на руки могут рассчитывать руководитель IT- департамента в Санкт-Петербурге, а также генеральный директор управляющей компании в Воронеже.

Кроме того, в список предложений с самыми высокими зарплатами также вошли позиции event-директора, разработчика программного обеспечения, директора департамента судебной работы, юрисконсульта, главного бухгалтера и заместителя директора по логистике.

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