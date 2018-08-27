На Тайване заметили леопарда, которого давно считали вымершим видом

Команда тайваньских рейнджеров заявила, что ей удалось найти следы тайваньского дымчатого леопарда, которого последний раз видели в 1983 году.

Хотя многие ученые сообщества считали этот вид вымершим, на острове еще есть несколько его представителей, уверены специалисты Национального университета Тайдуна.

Защитники дикой природы рассказали, что раньше Тайвань был домом для многих редких животных, в том числе и для формозского дымчатого леопарда (Neofelis nebulosa brachyura).

Этот представитель семейства кошачьих достигает в длину от 61 до 100 см, длина его хвоста — 70—90 см. Масса самцов составляет 16—21 кг, самок — 11—15 кг.

У дымчатых леопардов красивая благородная окраска: нежно-желтая шерсть, на которой разбросаны разные по форме черные пятна. Каждое из этих пятен ближе к середине становится светлее. Череп у дымчатого леопарда удлиненный, что отличает его от других современных кошек.

По своей природе дымчатые леопарды одиночки. Они отлично лазают по деревьям и плавают. Своих жертв они поджидают на ветках и неожиданно прыгают на них сверху.

К сожалению, дымчатые леопарды часто становились жертвами браконьеров. Преступники охотились на животных ради красивой шкуры, после чего сжигали тела, боясь кары зоозащитников и правительства.

Представительница аборигенов Тайваня в шкуре тайваньского дымчатого леопарда

Также на сокращение популяции леопардов повлияла вырубка лесов на острове.

Последние годы рейнджеры не находили никаких следов жизнедеятельности этих животных: леопарда не видели на острове больше 35 лет.

В надежде найти дымчатых леопардов с января 2001 по май 2004 года биологи установили в лесах 400 скрытых камер. Фотоловушки сделали 16 000 снимков — но ни на одном не было леопарда.

Однако в прошлом и этом году ученым повезло: местные рейнджеры заявляли о том, что видели дымчатых леопардов в юго-восточной части Тайваня. В одном случае кошка спрыгнула на горную козу с дерева, в другом она промчалась мимо скутера и скрылась среди деревьев.

Ученые и рейнджеры продолжают мониторить территорию в надежде снять фото- или видеодоказательство.