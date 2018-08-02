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Украинский автобус разбился в Польше, есть жертвы

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© Radek Petrasek/CTK/TASS

Украинский автобус попал в ДТП в Польше в населенном пункте Тур Лодзинского воеводства.

В результате происшествия погиб водитель автобуса, двое пассажиров — мужчина и женщина — помещены в больницу в городе Поддембице, сообщает «Укринформ».

По данным агентства, автобус с 15 украинскими пассажирами следовал по маршруту Киев — Свиноуйсьце.

Как сообщил представитель польской полиции, на трассе произошло ДТП, во время которого у одного из грузовых автомобилей отлетело колесо, влетело в кабину автобуса, после чего он опрокинулся в ров.

Пассажиров, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе неподалеку от места аварии. По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

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