Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Министерство труда и социальной защиты назвало российские регионы с самым высоким и самым низким уровнем безработицы.

Самый высокий показатель безработицы, составивший 8,7% по данным на начало года, зафиксирован в Ингушетии.

На втором месте в списке — Чечня (8%). Третью строчку заняла Тува (3,9%)

Также значительное число официально безработных зарегистрировано в Амурской области (2,4%), Ненецком автономном округе (2,3%), Республике Алтай (2,2%), Северной Осетии (2,2%) и Чукотском автономном округе (2,2%).

Самый низкий уровень безработицы, согласно мониторингу Минтруда, зафиксирован в Севастополе (0,2%).

Далее следуют Ленинградская область (0,3%), Калужская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ (по 0,4%).

В 2018 году, по данным ведомства, впервые за историю наблюдений уровень безработных в России оказался ниже 1%, сообщает RT.

В конце января нынешнего года за одну неделю количество официально зарегистрированных безработных в России выросло на 3,2%. Тогда в Минтруде отметили, что это является сезонным фактором.