Видео: удивительная реакция водителя спасла жизнь ребенку в Чечне

Удивительная реакция водителя иномарки спасла жизнь внезапно бросившегося под колеса ребенка. Захватывающий дух инцидент произошел накануне в Чечне.

Мальчик, спонтанно решивший перебежать двухполосную проезжую часть, не заметил стремительно приближающейся черной Toyota Camry, устроив ее водителю настоящий стресс-тест и проверку навыков пилотирования в экстремальных условиях.

К счастью, мастерство находившегося за рулем мужчины позволило избежать трагедии. Он сумел объехать ошарашенного ребенка и при этом сохранил контроль над автомобилем.

Отдельного внимания заслуживает реакция очевидцев происшествия. Вместо привычных для подобных ситуаций нападок проезжавший мимо мужчина и сам предотвративший ДТП водитель вышли из автомобилей, чтобы успокоить ребенка.

Инцидент попал на запись камеры наружного наблюдения.

Хорошая реакция и внимательность нередко помогают участникам дорожного движения избегать буквально катастрофических последствий. Так, три года назад в Челябинске осмотрительность молодой женщины позволила ей спасти жизнь себе и своему ребенку.