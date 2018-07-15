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Дальневосточный медицинский центр оказал фиктивные услуги на 20 млн рублей

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© Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Дальневосточные полицейские разоблачили крупную мошенническую схему, направленную на обман пожилых жителей региона. Речь идет о сети псевдомедицинских центров, занимавшихся хищением денежных средств своих клиентов, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В нескольких городах Дальнего Востока пресекли деятельность псевдомедицинских центров, в которых под видом оказания врачебной помощи населению происходило хищение денежных средств граждан. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ „Мошенничество“, — сообщила собеседница агентства.

По горячим следам полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали четверых организаторов и восемь сотрудников фиктивных медицинских учреждений. На данный момент двое руководителей находятся в следственном изоляторе, еще двое — под подпиской о невыезде.

Всего, по сведениям оперативников, за несколько месяцев работы незаконной схемы было обмануто около 120 человек.

Участники преступного сообщества арендовали площади в торговых и деловых центрах, куда завозили реквизит, имитирующий медицинское оборудование. Далее сотрудники кол-центра обзванивали пенсионеров, предлагая пройти обследование.

В процессе диагностики, проводимой на неработающих аппаратах, «выяснялось», что клиенты страдают широким спектром различных заболеваний. В итоге им предлагалось заключить договор на лечение, стоимость которого обычно варьировалась в пределах от 160 до 350 тысяч рублей.

Фигуранты намеренно вводили в заблуждение потерпевших относительно того, что частичная оплата лечения будет произведена за счет средств федерального бюджета, убеждая заключить кредитный договор и оплатить лечение на предложенных ими условиях. Предварительная сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей, — добавила Ирина Волк.

Напомним, что «медицинская» схема является одним из наиболее популярных способов обмана пенсионеров. Узнать о других распространенных стратегиях мошенников можно из нашего материала.

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