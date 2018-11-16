Помощник главы Щелково зачитал реп против уголовных дел в отношении коллег

Житель подмосковного Щелково Андрей Сухов обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, зачитав реп с просьбой «не забирать» Алексея Валова — главу Щелковского района. Таким образом Сухов выступил против уголовных дел в отношении своих коллег.

«Эй Воробьев, мы просим вас, не забирайте Валова у нас. Ведь он мужик, в Щелково ведь настоящий, и без него проблемы не решатся иначе. Ведь Валов наш отец Щелково всея Руси, вы поймите нас», — зачитал Сухов.

В середине февраля Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении замглавы администрации Щелковского района и ее подчиненной — начальника управления земельных отношений. Чиновниц заподозрили в многомиллионных махинациях с муниципальным имуществом. После этого в здании администрации прошли обыски.

По версии следствия, сотрудники Щелковской администрации мошенническим путем приобрели право на автомобильную стоянку по заниженной стоимости, получив возможность распоряжаться объектом недвижимости по своему усмотрению. Для этой цели подозреваемые привлекли вновь созданную и подконтрольную им коммерческую организацию, в которой генеральным директором, бухгалтером и учредителем выступили их родственники.

Андрей Сухов работает помощником главы Щелковского района и ведет сразу несколько страниц в социальных сетях, не упуская случая заявить о своей преданности Щелковской городской администрации.



Между тем, глава Щелковского района Алексей Валов не пользуется большой популярностью среди населения. В Сети о нем можно найти массу критических публикаций, и даже петицию с призывом к его немедленной отставке «за безграмотное управление».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как власти подмосковных Химок обвинили администрацию Facebook в удалении комментариев с критикой мэра города Дмитрия Волошина.