Для посещения игр первенства РФ по футболу потребуется паспорт болельщика

На матчи чемпионата России по футболу будут пускать по паспорту болельщика, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Он отметил, что такая система идентификации футбольных болельщиков была успешно протестирована на ЧМ-2018 в России.

Во многом благодаря использованию данной системы удалось избежать серьезных правонарушений в ходе мирового первенства, приводит ФАН слова министра.

Он также добавил, что подобная система идентификации личности широко используется в Европе.

Как пишет издание, накануне в Министерстве спорта РФ сообщили о том, что с 1 июля на матчах чемпионата и Кубка России по футболу начнет действовать система идентификации зрителей.

Еще в начале августа 2018 года стало известно, что большинство футбольных болельщиков в России отрицательно отнеслись к возможному введению аналогов FAN ID.