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В Корее российское судно врезалось в мост

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Следовавшее под российским флагом грузовое судно Seagrand врезалось в мост в южнокорейском портовом городе Пусан, сообщает местная газета The Chosun Ilbo.

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 28 февраля, в 16:23 по местному времени (10:23 МСК).

Судно получило значительные повреждения, врезавшись между опорами моста и пробив в нем дыру размером 5 на 5 метров.

В связи с происшествием движение по мосту перекрыто, в результате никто не пострадал, отмечает газета.

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