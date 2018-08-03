Мать спасла маленького сына за секунду до столкновения с грузовиком

Дорожное происшествие случилось в провинции Намдинь на севере Вьетнама и было снято на видеорегистратор. На кадрах видно, что по дороге движется мотоцикл, на котором сидят трое пассажиров, внезапно их задевает автомобиль серебристого цвета, проезжающий мимо, после чего женщина с ребёнком падают и оказываются на полосе встречного движения прямо под колёсами большого грузовика. За секунду до столкновения мать хватает сына за куртку и дёргает к себе, чем спасает от ужасной гибели.

Интернет-пользователи назвали инцидент невероятным чудом, а мать — настоящим ниндзя. Другие потребовали немедленно привлечь к ответственности водителя автомобиля, который подверг смертельной опасности мотоциклиста и его пассажиров.