Депутата Госдумы обвинили в избиении инвалида
- 28 февраля 2019, 14:34
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Депутата Государственной думы Михаила Шеремета обвинил незрячий инвалид из города Джанкоя. По словам Игоря Нестеренко, парламентарий избил его во время приема в Крыму, сообщает «СНЕГ.TV».
При этом сам пострадавший не скрывает, что приходил на встречу с народным избранником, чтобы доставить тому неприятности.
Конфликт начался после того, как зашедший в приемную инвалид плюнул в Михаила Шеремета. После этого, по словам самого пострадавшего, трое присутствовавших в кабинете мужчин схватили его, а депутат начал наносить удары.
К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов «открытый» конфликт удалось прекратить, однако после появления представителей МВД Нестеренко достал банку зеленки и повторно атаковал парламентария.
В ответ на это действие инвалид, по его собственным словам, получил еще несколько ударов в лицо и область спины. После этого полицейские надели на Нестеренко наручники.
Свой поступок Игорь Нестеренко объяснил личной неприязнью к народному избраннику. По его словам, Михаил Шеремет в 2016 году обещал помочь ныне покойной супруге Игоря с оформлением вида на жительство. Она также являлась инвалидом и нуждалась в постоянном наблюдении врачей.
В итоге, как заявляет Нестеренко, депутат свое обещание не сдержал.
Со своей стороны помощник Михаила Шеремета опроверг информацию об избиении, заявив, что народный избранник не стал бы применять силу против инвалида.
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