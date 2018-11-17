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Депутата Госдумы обвинили в избиении инвалида

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© Станислав Красильников/ТАСС

Депутата Государственной думы Михаила Шеремета обвинил незрячий инвалид из города Джанкоя. По словам Игоря Нестеренко, парламентарий избил его во время приема в Крыму, сообщает «СНЕГ.TV».

При этом сам пострадавший не скрывает, что приходил на встречу с народным избранником, чтобы доставить тому неприятности.

Конфликт начался после того, как зашедший в приемную инвалид плюнул в Михаила Шеремета. После этого, по словам самого пострадавшего, трое присутствовавших в кабинете мужчин схватили его, а депутат начал наносить удары.

К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов «открытый» конфликт удалось прекратить, однако после появления представителей МВД Нестеренко достал банку зеленки и повторно атаковал парламентария.

В ответ на это действие инвалид, по его собственным словам, получил еще несколько ударов в лицо и область спины. После этого полицейские надели на Нестеренко наручники.

Свой поступок Игорь Нестеренко объяснил личной неприязнью к народному избраннику. По его словам, Михаил Шеремет в 2016 году обещал помочь ныне покойной супруге Игоря с оформлением вида на жительство. Она также являлась инвалидом и нуждалась в постоянном наблюдении врачей.

В итоге, как заявляет Нестеренко, депутат свое обещание не сдержал.

Со своей стороны помощник Михаила Шеремета опроверг информацию об избиении, заявив, что народный избранник не стал бы применять силу против инвалида.

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Химкинские дольщики обратились за помощью к Трампу

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Отчаявшиеся дольщики ЖК «Вишневая, 31» в Сходне, которые с 2002 года не могут дождаться своего жилья, попросили помощи у президента США Дональда Трампа.

В Twitter они опубликовали обращение к американскому лидеру, в котором рассказали о том, что 500 семей были обмануты и остались бездомными.

«Наш президент не может нас услышать, никто о нас не знает. Но ваш ретвит спасет нас! Наш президент узнает о нашей проблеме, и мы будем спасены», — говорится в твите, написанном на английском языке.

Издание «Экооборона Московской области» напоминает о том, что «Вишневая, 31» — рекордный по срокам долгострой Химок. Дольщики ждут своих квартир уже почти 17 лет. И пока о завершении строительства и сдачи объекта речь не идет.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, осенью 2018 года дольщики вывесили на недостроенный дом огромный баннер, который хорошо виден с Октябрьской железной дороги. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин пытался убедить протестующих снять полотнище, но его не послушали.

Как пишет издание, по информации ряда СМИ, достроить дом будет невозможно, поскольку он начал разрушаться.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2018 года в России обнаружены 1 352 «проблемных» дома, в которых заключено 96 845 договоров долевого участия в строительстве.

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал проблему обманутых дольщиков очень острой и призвал перейти к цивилизованным способам строительства.

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