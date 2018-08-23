найти ×
   
  • USD +0.13
    65.89
  • EUR +0.14
    74.97
СохранитьСохранено0
×

10268

10+ дурацких комиксов для людей, у которых очень чёрное чувство юмора

Small dd3dc5f883
  • 28 февраля 2019, 14:26
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Французский художник Реми Ласко прославился в интернете тем, что создаёт абсурдные комиксы обо всём на свете. Иллюстрации из четырёх кадров всегда заканчиваются неожиданно и буквально пропитаны чёрным-чёрным юмором. Сам автор называет свои рисунки дурацкими и нелепыми и признаёт, что они не для всех. Но почти 17 тысяч подписчиков француза в Инстаграм разделяют его грубоватое чувство юмора.

Вам нравится творчество с чёрным юмором? Поделитесь с нами своим мнением об этих комиксах в комментариях!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
141431782читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
12061001читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

3846847читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

805454читать позжечитаю позже