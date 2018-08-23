10+ дурацких комиксов для людей, у которых очень чёрное чувство юмора
- 28 февраля 2019, 14:26
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Французский художник Реми Ласко прославился в интернете тем, что создаёт абсурдные комиксы обо всём на свете. Иллюстрации из четырёх кадров всегда заканчиваются неожиданно и буквально пропитаны чёрным-чёрным юмором. Сам автор называет свои рисунки дурацкими и нелепыми и признаёт, что они не для всех. Но почти 17 тысяч подписчиков француза в Инстаграм разделяют его грубоватое чувство юмора.
Вам нравится творчество с чёрным юмором? Поделитесь с нами своим мнением об этих комиксах в комментариях!
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