10+ дурацких комиксов для людей, у которых очень чёрное чувство юмора

Французский художник Реми Ласко прославился в интернете тем, что создаёт абсурдные комиксы обо всём на свете. Иллюстрации из четырёх кадров всегда заканчиваются неожиданно и буквально пропитаны чёрным-чёрным юмором. Сам автор называет свои рисунки дурацкими и нелепыми и признаёт, что они не для всех. Но почти 17 тысяч подписчиков француза в Инстаграм разделяют его грубоватое чувство юмора.

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