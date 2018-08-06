В России предложили наказывать за «скандализацию правосудия»

Глава Совета судей РФ Виктор Момотов предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия», сообщает «Интерфакс».

Под этим словосочетанием судья подразумевает манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или умаления авторитета судебной власти.

Момотов считает, что назрела необходимость вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

«Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением ответственности за неуважение к институтам власти», — цитирует агентство главу Совета судей.

По словам Момотова, например, в англо-саксонской правовой системе под «скандализацией» понимается любое действие или опубликованная информация, которые рассчитаны на то, чтобы понизить авторитет судьи или повлиять на его решение.

Глава Совета судей добавил, что в России сегодня таких наказаний нет, поэтому судьи «оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными СМИ», отмечает газета «Взгляд».

Напомним, в январе комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал проекты законов, устанавливающие ответственность за оскорбление государственной символики, а также за публикацию недостоверных новостей в Сети.